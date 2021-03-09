Группа Go_A представила новую версию песни для "Евровидения-2021"

Группа Go_A Фото из открытых источников

На такой шаг пошли, чтобы трек отвечал регламенту конкурса

Украинская группа Go_A обнародовала обновленную песню "Шум", которую будет представлять на песенном конкурсе "Евровидение", а также презентовала клип к треку. Об этом сообщает "Суспільне".

Как отмечается, продолжительность первой версии была 4:20, что не соответствует предусмотренному регламенту песенного конкурса - до трех минут.

Новости по теме: Россию на Евровидении-2021 будет представлять певица Manizha

"Новый текст является сиквелом к предыдущей версии, продолжением песни, выпущенной в январе, но немного в другом настроении, веселом. Так, в старой версии мы звали весну и надеялись на нее, а в новой - она уже пришла, и мы все очень рады", - рассказала вокалистка Екатерина Павленко.

Следует заметить, что первый клип песни "Шум" за один месяц получил более 2,7 млн просмотров на YouTube.

Новости по теме: Армения отказалась от участия в Евровидении-2021: Названа причина

Напомним, недавно организаторы "Евровидения" заявили, что в этом году песенный конкурс в Нидерландах будет происходить в офлайн-режиме.