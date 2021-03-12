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Группа Go_A, которая будет представлять Украину на Евровидении-2021, попала в скандал

Группа Go_A использовал в своем клипе редкую птицу Скриншот с видео

Зоозащитники обратили внимание, что в клипе использовали редкую птицу из Красной книги

Представитель Украины на Евровидении-2021 группа Go_A попал в скандал из-за видеоклипа на свою песню "Шум", где было использовано краснокнижную птицу вида курганник степной. Об этом сообщает на своей странице в Facebook организация UAnimals из ссылки на показания орнитологов. 

"Сразу несколько независимых орнитологов, просмотрев видео, подтвердили UAnimals, что в клипе снято не обычную птицу, а представителя вида курганник степной, который в Украине находится под угрозой исчезновения. В середине прошлого века численность этого вида на нашей территории настолько уменьшилась, что его даже считали пропавшим", - отметили зоозащитники.

Также в организации рассказали, что сейчас курганник степной понемногу возрождается и на сегодня численность вида в Украине составляет около двух сотен пар, однако это очень хрупкий баланс. 

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Как отмечается, курганник степной внесен в Красную книгу Украины, поэтому именно только владение этой птицей должно подтверждаться специальными документами.

Действующее законодательство определяет, что эксплуатация этого вида осуществляется в исключительных ситуациях только в научных и селекционных целях, прежде всего для размножения, расселения и разведения в искусственно созданных условиях, а также для воспроизведения популяций по разрешению центрального органа исполнительной власти, но на практике такие разрешения в Украине не выдаются.

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Напомним, недавно украинская группа Go_A обнародовала обновленную песню "Шум", которую будет представлять на песенном конкурсе Евровидение, а также презентовал клип к треку.

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