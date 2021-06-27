Грозы и до +32 градусов: Какой ждать сегодня погоды в Украине

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В стране объявлено штормовое предупреждение

В Украине 27 июня ожидается еще один дождливый день. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, осадки предполагаются по всей территории страны, в связи с чем уже объявлено штормовое предупреждение.

"27 июня в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 19-24 м/с; в северных, центральных и южных областях местами сильные дожди (І уровень опасности, желтый)", - отмечается в нем.

Температура воздуха днем на западе составит от +24 до +28, на севере - от +24 до +29, на востоке - от +29 до +32, на юге - от +26 до +31, в центре - от +26 до +30.

В Киеве также дождливо, температура от +26 до +28 градусов.

Укргидрометцентр

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