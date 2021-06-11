Грозовые дожди постепенно отступают: Синоптики дали прогноз погоды на завтра

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В пяти регионах Украины в субботу уже не предусматриваются осадки

В Украине 12 июня будет преобладать дождливая погода, впрочем, по прогнозам синоптиков, грозы начнут отступать и удержатся преимущественно в восточных, частично центральных и южных регионах. Соответствующие данные размещены на сайте Укргидрометцентра.

Исключение составят Киевская, Кировоградская, Николаевская и Одесская области, а также оккупированный Крым. Там ожидается переменчиво облачная погода, без осадков.

Температура воздуха днем на западе составит от +21 до +25 градусов, на севере - от +22 до +26, на востоке - от +22 до +25, на юге - от +23 до +26, в центре - от +23 до +25 градусов.

В Киеве осадки не предвидятся, будет облачно с прояснениями, температура воздуха днем максимально прогреется до +26 градусов.

К слову, накануне, как и несколькими днями ранее, в Украине объявлялось штормовое предупреждение из-за грозы по всей территории страны.

Напомним, что в этом году синоптики прогнозируют аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.