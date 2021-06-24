Грозовые дожди и жара до +35°C: Прогноз погоды в Украине на сегодня

Ливни прогнозируются на западе страны

В Украине сегодня, 24 июня, ожидается жара до +35°C и грозовые дожди в западных и южных областях. На остальной территории - переменная облачность, но без осадков. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, грозовые дожди пройдут в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Сообщается, что на западе страны днем следует ожидать +32...+35°C, а ночью +17...+20°C. На севере +32...+35°C, ночью +18...+21°C.

В центре днем +32...+34°C, ночью +19...+21°C. На востоке прогнозируют днем +33...+35°C, а ночью +20...+22°C. На юге передают днем +28...+32°C, ночью +18...+20°C.

Погода в Киеве 24 июня будет без осадков, ожидается переменная облачность. Температура днем +32...+34°C, а ночью +20...+22°C.

Прогноз погоды на 24 июня Укргидрометцентр

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Как сообщалось ранее, запад Украины залило дождями. Возможны паводки и селевые потоки из-за сильных ливней.

Также, из-за сильных дождей 18 июня в Ялте произошел потоп. Непогода была настолько мощной, что была объявлена эвакуация людей.

Впоследствии стало известно, что в Ялте, несколько дней не утихали ливни. Власть запретила купаться на городских пляжах, поскольку из-за непогоды огромное количество мусора попало в Черное море.