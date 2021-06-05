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Грозовые дожди и до + 25 градусов: Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото из открытых источников

Осадки предполагаются на всей территории Украины

В Украине 6 июня ожидаются дожди на всей территории страны, местами грозы. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Температура воздуха днем на западе страны составит от +21 до +25 градусов, на севере - от +19 до +23, на востоке - от +19 до +21, на юге - от +20 до +24, в центре - от +19 до +22.

В столице также прогнозируются грозовые дожди. Температура воздуха днем повысится до +22 градусов. 

Укргідрометцентр

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Напомним, что в этом году синоптики прогнозируют аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.

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