Греция вновь изменила условия въезда в страну для туристов

Туристам разрешили въезд в страну с отрицательным результатом экспресс-теста и увеличили минимальный возраст, при котором дети должны предоставлять COVID-документы

Министерство туризма Греции объявило о двух важных изменения для туристов , въезжающих в страну. Изменения касаются правил въезда в связи с коронавирусом, сообщает Ekathimerini .

Как отмечается, правительство разрешило въезд в страну путешественникам с отрицательным результатом экспресс-теста.

Кроме того, увеличили минимальный возраст, при котором дети, въезжающие в страну, должны предоставлять документы, подтверждающие, что они не больные. Теперь детям до 12 лет разрешен въезд без таких документов (ранее был разрешен детям до 6 лет).

Вышеупомянутые изменения касаются людей, прибывающих из стран, для которых разрешены второстепенные поездки в Грецию и из Греции.

Тем, кто едет в Грецию, также предоставляется возможность показать сертификат ЕС о вакцинации в цифровой или письменной форме вместо отрицательного результата теста.

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Напомним, власти Греции официально разрешила въезд на территорию страны туристам из Украины. Для въезда в страну необходимо было заполнить перед поездкой анкету на специальном сайте, а уже на въезде в страну предоставить один из следующих документов - справка о вакцинацию, сделанную хотя бы за 14 дней до въезда, ПЦР-тест не позже 72 часов, справка о перенесенной болезни COVID, тест на антитела.