live
Новости » Общество Читати новину українською

Греция вновь изменила условия въезда в страну для туристов

Фото из открытых источников

Туристам разрешили въезд в страну с отрицательным результатом экспресс-теста и увеличили минимальный возраст, при котором дети должны предоставлять COVID-документы

Министерство туризма Греции объявило о двух важных изменения для туристов, въезжающих в страну. Изменения касаются правил въезда в связи с коронавирусом, сообщает Ekathimerini.

Как отмечается, правительство разрешило въезд в страну путешественникам с отрицательным результатом экспресс-теста.

Кроме того, увеличили минимальный возраст, при котором дети, въезжающие в страну, должны предоставлять документы, подтверждающие, что они не больные. Теперь детям до 12 лет разрешен въезд без таких документов (ранее был разрешен детям до 6 лет).

Вышеупомянутые изменения касаются людей, прибывающих из стран, для которых разрешены второстепенные поездки в Грецию и из Греции.

Тем, кто едет в Грецию, также предоставляется возможность показать сертификат ЕС о вакцинации в цифровой или письменной форме вместо отрицательного результата теста.

Новости по теме: В Грузии вновь обновили правила въезда для иностранных туристов

Напомним, власти Греции официально разрешила въезд на территорию страны туристам из Украины. Для въезда в страну необходимо было заполнить перед поездкой анкету на специальном сайте, а уже на въезде в страну предоставить один из следующих документов - справка о вакцинацию, сделанную хотя бы за 14 дней до въезда, ПЦР-тест не позже 72 часов, справка о перенесенной болезни COVID, тест на антитела.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Оксана Марченко в фильме "Паломница" показала Свято-Дмитриевский храм, где находятся мощи преподобного Иова Угольского Оксана Марченко в фильме "Паломница" рассказала историю строительства Свято-Вознесенского Чумалевского монастыря Оксана Марченко доила корову Зоряну во время послушания в Свято-Вознесенском Чумалевском монастыре Оксана Марченко показала удивительную Нанковскую икону Божьей Матери, которую просят об устройстве семьи

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект