live
Новости » Общество Читати новину українською

Греция официально открыла границы для украинцев: Каковы условия въезда

Фото из открытых источников

Путешественникам нужно будет заполнить PLF-форму о местоположении, а также предоставить документ о полной вакцинации или отрицательный ПЦР-тест

Власти Греции официально разрешили въезд на территорию страны туристам из Украины. Об этом говорится в соответствующем решении правительства от 14 мая, передает "Европейская правда".

Согласно сообщению, страна разрешила въезд граждан государств-членов ЕС и Шенгенского соглашения, а также постоянных жителей 20 стран, среди которых Украина, США, Великобритания, Израиль, Россия, Беларусь и другие.

Как отмечается, все туристы, независимо от страны происхождения, должны заполнить так называемую PLF-форму (форма для определения местонахождения путешественника. Ее можно найти на сайте Поротокола прибытие и отбытие из Греции).

Также необходимо предоставить документ, подтверждающий:

  • прохождение полного курса вакцинации не менее чем за 14 дней до поездки;
  • или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда;
  • или сертификат о перенесенной болезни;
  • или положительный диагноз с помощью ПЦР-теста, сделанный от двух до девяти месяцев от даты болезни.

"Последний вариант предполагает, что документ должен быть выдан соответствующим государственным органом, референтными лабораториями страны происхождения или транзита либо государственными или частными лабораториями в этой стране при условии, что такие частные лаборатории имеют сертификацию компетентного национального органа по сертификации", - говорится в решении.

Предоставленный документ должен быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках и включать имя лица, как оно указано в паспорте.

Новости по теме: Въезд в Грецию для туристов из Украины пока закрыт, – посольство

Ранее сообщалось, что Греция сегодня, 14 мая, начнет впускать туристов из других стран на территорию своего государства, однако не было подтверждения, что это решение распространяется на граждан Украины. Страна обещает обеспечить иностранцам безопасный отдых несмотря на то, что все введенные полгода назад ограничения в Греции были отменены. Кроме того, власти страны сняли запрет для граждан на перемещение между регионами и открыла музее.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Электронная или бумажная: Как планируют реформировать институт "прописки" в Украине Стройпаспорт онлайн: Какие изменения предлагают внести в строительную сферу Программа Украина-НАТО, обстрелы Израиля и стрельба в казанской школе: Главные новости утра 12 мая Вероятное продление адаптивного карантина и празднование Дня Победы в Украине: Главное за выходные

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |