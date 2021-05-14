Греция официально открыла границы для украинцев: Каковы условия въезда

Фото из открытых источников

Путешественникам нужно будет заполнить PLF-форму о местоположении, а также предоставить документ о полной вакцинации или отрицательный ПЦР-тест

Власти Греции официально разрешили въезд на территорию страны туристам из Украины. Об этом говорится в соответствующем решении правительства от 14 мая, передает "Европейская правда".

Согласно сообщению, страна разрешила въезд граждан государств-членов ЕС и Шенгенского соглашения, а также постоянных жителей 20 стран, среди которых Украина, США, Великобритания, Израиль, Россия, Беларусь и другие.

Как отмечается, все туристы, независимо от страны происхождения, должны заполнить так называемую PLF-форму (форма для определения местонахождения путешественника. Ее можно найти на сайте Поротокола прибытие и отбытие из Греции).

Также необходимо предоставить документ, подтверждающий:

прохождение полного курса вакцинации не менее чем за 14 дней до поездки;

или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда;

или сертификат о перенесенной болезни;

или положительный диагноз с помощью ПЦР-теста, сделанный от двух до девяти месяцев от даты болезни.

"Последний вариант предполагает, что документ должен быть выдан соответствующим государственным органом, референтными лабораториями страны происхождения или транзита либо государственными или частными лабораториями в этой стране при условии, что такие частные лаборатории имеют сертификацию компетентного национального органа по сертификации", - говорится в решении.

Предоставленный документ должен быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках и включать имя лица, как оно указано в паспорте.

Ранее сообщалось, что Греция сегодня, 14 мая, начнет впускать туристов из других стран на территорию своего государства, однако не было подтверждения, что это решение распространяется на граждан Украины. Страна обещает обеспечить иностранцам безопасный отдых несмотря на то, что все введенные полгода назад ограничения в Греции были отменены. Кроме того, власти страны сняли запрет для граждан на перемещение между регионами и открыла музее.