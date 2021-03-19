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Греческие археологи случайно нашли в Олимпии бронзового идола быка

Уникальному артефакту более 2,5 тысячи лет

В Греции на территории археологической локации в древней Олимпии исследователи случайно раскопали бронзового идола в виде быка возрастом более 2,5 тысяч лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство культуры Греции.

Отмечается, что один из наблюдательных археологов наткнулся на миниатюрную статую во время работы на месте раскопок – одном из самых известных святилищ в Древней Греции.

Один из рогов бронзового идола торчал из земли после обильных осадков. Статуэтку нашли целой, рядом с храмом древнегреческого бога Зевса.

Археологи считают, что идол мог быть одним из тысяч подарков, принесенных Зевсу в 1050-700 гг. до н. э. Как отмечают ученые, быки и лошади играли важную роль в жизни древних греков и поэтому их статуэтки часто посвящались богам.

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Напомним, ранее в Греции при странных обстоятельствах обнаружили две древние статуи, которым около 2300 лет. Как отмечается, находку раскопали в муниципалитете Паяния на улице Палеопанагиас, где начались работы по сооружению новой ратуши. При этом добавляется, что две фигуры в полный рост – это части памятника из белого мрамора, который был разбит.

Впоследствии археологи пришли к выводу, что наткнулись на замурованное надгробие в священном храме Агии Параскевы в Маркопуло. Его возраст датируется примерно IV веком до нашей эры. В этот период Димитриос Фалиреас своим законом в 317 году до н. э. запретил сооружение роскошных погребальных памятников.

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