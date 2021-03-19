Греческие археологи случайно нашли в Олимпии бронзового идола быка

Уникальному артефакту более 2,5 тысячи лет

Отмечается, что один из наблюдательных археологов наткнулся на миниатюрную статую во время работы на месте раскопок – одном из самых известных святилищ в Древней Греции.

Один из рогов бронзового идола торчал из земли после обильных осадков. Статуэтку нашли целой, рядом с храмом древнегреческого бога Зевса.

Археологи считают, что идол мог быть одним из тысяч подарков, принесенных Зевсу в 1050-700 гг. до н. э. Как отмечают ученые, быки и лошади играли важную роль в жизни древних греков и поэтому их статуэтки часто посвящались богам.

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Напомним, ранее в Греции при странных обстоятельствах обнаружили две древние статуи, которым около 2300 лет. Как отмечается, находку раскопали в муниципалитете Паяния на улице Палеопанагиас, где начались работы по сооружению новой ратуши. При этом добавляется, что две фигуры в полный рост – это части памятника из белого мрамора, который был разбит.

Впоследствии археологи пришли к выводу, что наткнулись на замурованное надгробие в священном храме Агии Параскевы в Маркопуло. Его возраст датируется примерно IV веком до нашей эры. В этот период Димитриос Фалиреас своим законом в 317 году до н. э. запретил сооружение роскошных погребальных памятников.