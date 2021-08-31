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Граждане Украины могут посетить 35 стран Европы: Условия въезда

Фото из открытых источников

Албания, Эстония и Испания позволяют попасть на свою территорию без ПЦР-теста и сертификата о вакцинации

Сейчас украинцы могут путешествовать в 35 европейских стран. В частности, для въезда в три страны не понадобиться COVID-сертификат или результат ПЦР-теста. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается, для украинцев без требования ПЦР-теста и сертификата о вакцинации открыты три страны: Албания, Эстония и Испания.

В то же время, для пересечения границы Исландии и Чехии потребуется только сертификат о вакцинации.

Кроме того, 30 стран Европы разрешат въезд при наличии ПЦР-теста или полной вакцинации, а именно:

  • Австрия,
  • Бельгия,
  • Болгария,
  • Босния и Герцеговина,
  • Великобритания,
  • Греция,
  • Дания,
  • Ирландия,
  • Италия,
  • Кипр,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Люксембург,
  • Мальта,
  • Молдавия,
  • Нидерланды,
  • Германия,
  • Северная Македония,
  • Португалия,
  • Румыния,
  • Сербия,
  • Словакия,
  • Словения,
  • Венгрия,
  • Финляндия,
  • Франция,
  • Хорватия,
  • Черногория,
  • Швейцария,
  • Швеция.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что правила въезда в ту или иную страну постоянно меняются. При этом детали въезда в каждую отдельную страну могут отличаться.

"Прививки какими вакцинами признаются, нужно ли проходить карантин или делать дополнительный ПЦР-тест по прибытию, одинаковые ли правила при пересечении границы автотранспортом и путешествия самолетом - эти и многие другие нюансы очень важны и могут варьироваться от страны к стране", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Украинские COVID-сертификаты в ЕС: Кто и как может получить е-документ для путешествий по Европе

Ранее сообщалось, что Республика Кипр расширила перечень вакцин, с которыми разрешено прибывать в страну. Сейчас в списке разрешенных препаратов 9 вакцин.

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