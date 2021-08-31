Граждане Украины могут посетить 35 стран Европы: Условия въезда

Албания, Эстония и Испания позволяют попасть на свою территорию без ПЦР-теста и сертификата о вакцинации

Сейчас украинцы могут путешествовать в 35 европейских стран. В частности, для въезда в три страны не понадобиться COVID-сертификат или результат ПЦР-теста. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины .

Как отмечается, для украинцев без требования ПЦР-теста и сертификата о вакцинации открыты три страны: Албания, Эстония и Испания.

В то же время, для пересечения границы Исландии и Чехии потребуется только сертификат о вакцинации.

Кроме того, 30 стран Европы разрешат въезд при наличии ПЦР-теста или полной вакцинации, а именно:

Австрия,

Бельгия,

Болгария,

Босния и Герцеговина,

Великобритания,

Греция,

Дания,

Ирландия,

Италия,

Кипр,

Латвия,

Литва,

Люксембург,

Мальта,

Молдавия,

Нидерланды,

Германия,

Северная Македония,

Португалия,

Румыния,

Сербия,

Словакия,

Словения,

Венгрия,

Финляндия,

Франция,

Хорватия,

Черногория,

Швейцария,

Швеция.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что правила въезда в ту или иную страну постоянно меняются. При этом детали въезда в каждую отдельную страну могут отличаться.

"Прививки какими вакцинами признаются, нужно ли проходить карантин или делать дополнительный ПЦР-тест по прибытию, одинаковые ли правила при пересечении границы автотранспортом и путешествия самолетом - эти и многие другие нюансы очень важны и могут варьироваться от страны к стране", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Республика Кипр расширила перечень вакцин, с которыми разрешено прибывать в страну. Сейчас в списке разрешенных препаратов 9 вакцин.