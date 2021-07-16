Гранты более чем на три миллиона молодым деятелям кино: Зеленский подписал указ

Режиссеру Доминикии Левчук для производства неигрового фильма "Спомин" назначен грант в размере более полутора миллионов гривен

Как отмечается в документе, грант в размере 1 млн 089 тыс. грн назначен режиссеру Кристине Зинчук для производства игрового фильма "Меблі" ("Мебель").

Отмечается, что режиссеру Доминикии Левчук для производства неигрового фильма "Спомин" ("Воспоминание") назначен грант в размере 1 млн 525 тыс. грн.

Кроме того, режиссер Елена Рубашевская получит грант в размере 1 млн 284 тыс. грн для производства неигрового фильма "Лінія життя" ("Линия жизни").

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении стипендий для лучших участников ВНО, премий победителям олимпиад и грантов на обучение.