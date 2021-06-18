ГПСУ разрешит въезд абитуриентов из ОРДЛО через РФ без наказания, но есть условие

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Пограничники будут рассматривать каждый случай индивидуально

Абитуриентам с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей разрешат въезжать в Украину через Россию, избежав административной ответственности, если они подтвердят, что целью их поездки является поступление в учреждения высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Администрация Государственной пограничной службы Украины рекомендовала органам охраны государственной границы во время принятия решений по делам об административных правонарушениях рассматривать цель въезда на подконтрольную территорию для поступления в учебные заведения и сопровождение поступающего (при наличии документального подтверждения) как обстоятельство, что в соответствии со статьей 22 КУоАП определяет малозначительность совершенного административного правонарушения и может освободить лицо от административной ответственности", - говорится в сообщении.

Как отмечается в письме ГНС Украины, документальным подтверждением цели въезда для поступления в учебные заведения и сопровождения поступающего, кроме прочего, может быть приглашение на участие в государственной итоговой аттестации и/или испытаниях для поступления через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

Также в эфире "Украина 24" начальник отдела коммуникаций со СМИ Госпогранслужбы Олег Бойко пояснил, что решение о наказании будут принимать в каждом отдельном случае. Абитуриентам при пересечении границы необходимо иметь как можно больше документальных подтверждений цели въезда в Украину.

"Соответственно, инспекторы при рассмотрении непосредственно документов и обстоятельств въезда таких абитуриентов, несмотря на гуманитарный характер такого правонарушения, вынужден, по сути, могут закрывать административное производство в связи с малозначительностью", - пояснил представитель ГПСУ.

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Напомним, Кабинет министров с 17 июня отменил обязательную самоизоляцию и ПЦР-тесты для прибывающих с оккупированных территорий Донбасса.