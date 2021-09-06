Государство выделит 148 миллионов на реставрацию костела Святого Николая в Киеве

Костел Святого Николая, Киев pinterest.com

В частности все, кто хочет присоединиться к спасению храма, могут перевести средства на счет Национального дома органной и камерной музыки Украины

Государство планирует выделить на реставрацию отделки костела Святого Николая в Киеве 148 млн гривен. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

В ведомстве обнародовали порядок действий по восстановлению костела и создали страницу для сбора средств.