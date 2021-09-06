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Государство выделит 148 миллионов на реставрацию костела Святого Николая в Киеве

Костел Святого Николая, Киев pinterest.com

В частности все, кто хочет присоединиться к спасению храма, могут перевести средства на счет Национального дома органной и камерной музыки Украины

Государство планирует выделить на реставрацию отделки костела Святого Николая в Киеве 148 млн гривен. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.
 
В ведомстве обнародовали порядок действий по восстановлению костела и создали страницу для сбора средств.

"Сейчас мы ждем заключения ГСЧС. Далее состояние костела должны оценить эксперты.

По предварительной оценке специалистов, на восстановление костела понадобится не менее 75 млн грн. В первую очередь закроем разбитые окна, чтобы влага не попадала в помещение.

Все дальнейшие работы невозможны без детальной экспертной оценки состояния конструкций", - говорится в сообщении.

Отмечается, дальнейшие действия будут выполняться в таком порядке:

  • противоаварийные работы;
  • обследование и ремонт кровли;
  • ремонт конструкций; реставрация
  • отделка костела (148 млн грн, финансируется со стороны государства).

В ведомстве отметили, что все, кто хочет присоединиться к спасению храма, могут перевести средства на счет Национального дома органной и камерной музыки Украины.

Сейчас собрано 5,8 млн грн.

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Напомним, ранее мы писали, что в Киеве произошел пожар в костеле Святого Николая. Как известно, возгорание произошло между первым и вторым этажами. Предварительной причиной пожара в столичном костеле Святого Николая стало короткое замыкание, которое возникло в старом органе. 

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