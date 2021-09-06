Государство выделит 148 миллионов на реставрацию костела Святого Николая в Киеве
В частности все, кто хочет присоединиться к спасению храма, могут перевести средства на счет Национального дома органной и камерной музыки Украины
"Сейчас мы ждем заключения ГСЧС. Далее состояние костела должны оценить эксперты.
По предварительной оценке специалистов, на восстановление костела понадобится не менее 75 млн грн. В первую очередь закроем разбитые окна, чтобы влага не попадала в помещение.
Все дальнейшие работы невозможны без детальной экспертной оценки состояния конструкций", - говорится в сообщении.
Отмечается, дальнейшие действия будут выполняться в таком порядке:
- противоаварийные работы;
- обследование и ремонт кровли;
- ремонт конструкций; реставрация
- отделка костела (148 млн грн, финансируется со стороны государства).
В ведомстве отметили, что все, кто хочет присоединиться к спасению храма, могут перевести средства на счет Национального дома органной и камерной музыки Украины.
Сейчас собрано 5,8 млн грн.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве произошел пожар в костеле Святого Николая. Как известно, возгорание произошло между первым и вторым этажами. Предварительной причиной пожара в столичном костеле Святого Николая стало короткое замыкание, которое возникло в старом органе.