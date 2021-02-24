Государство создает все предпосылки, чтобы не обеспечить людей альтернативными лекарствами: Эксперт о вакцине от COVID-19

Телеканал ZIK

Вероятно, прививка от COVID-19 станет обязательной для людей, работающих в сфере обслуживания

Сейчас государство создает все предпосылки для того, чтобы граждане страны не имели возможности использовать против коронавируса альтернативные лекарственные средства.

Об этом в совместном эфире трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" – заявил адвокат Андрей Доманский.

Андрей Доманский убежден, что в Украине будут заставлять людей вакцинироваться препаратом против коронавируса, который вчера был завезен на территорию нашей страны, а за отказ будут увольнять с работы.

Он также не исключает, что наличие прививки станет обязательным для людей, работающих в сфере обслуживания.

Вместе с тем он отметил, что государство сегодня не дает возможности гражданам выбрать альтернативную вакцину против COVID-19.

"Сейчас государство создает все предпосылки для того, чтобы было невозможно использовать альтернативные лекарственные средства. Мы это видим по тому, что есть определенное лобби в фармацевтической сфере, когда мы не разрешаем определенные лекарственные средства и они вынуждены контрабандой попадать в Украину. Раньше был так называемый медицинский туризм, когда летали больные в другие страны и могли получить там лекарства", – прокомментировал Андрей Доманский.

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Напомним, вчера, 23 февраля, в "Борисполь" прибыла первая партия вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) производителя Serum Institute India.

Украина стала единственной европейской страной, которая закупила CoviShield в Индии. Бутан, Бангладеш, Мальдивы, Сейшельские острова, Мьянма и Непал получили этот препарат бесплатно.