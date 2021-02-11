Государство не сможет финансировать такое количество вузов, - Шкарлет

Министр образования и науки Сергей Шкарлет МОН

В 2020 году состоялось несколько объединений учреждений высшего образования

Государство не сможет финансировать то количество учреждений высшего образования, что есть сегодня. В то же время изменения должны происходить постепенно. Об этом в интервью Радио " НВ " рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, в 2020 году состоялось несколько объединений учреждений высшего образования.

"Это объективный процесс развития. Украина очень большая страна и регионы не являются однородными, с неоднородной плотностью населения. Есть регионы, в которых значительно меньшее число выпускников школ, поэтому набор в некоторые учреждения высшего образования уменьшается", — отметил министр.

Он также отметил, что сокращение количества студентов вызывает сокращение количества преподавателей, и соответственно, уменьшение финансирования.

"Это определенным образом подталкивает к объединению заведений. В любом случае государство не сможет финансировать то количество учреждений высшего образования, но и ломать их нельзя. Это комплексное движение", - подчеркнул Сергей Шкарлет.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки вместе с Министерством финансов нарабатывают новые возможности стипендиального обеспечения, в частности рассматривается возможность премирования студентов.