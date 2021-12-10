Госпродпотребслужба будет проверять пакеты в продуктовых магазинах и штрафовать бизнес за нарушения

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Госпродпотребслужба будет отбирать в организованной рознице образцы пакетов для проверки в лабораториях. Об этом Алене Голубевой рассказали в пресс-службе ведомства, комментируя изменения в отношении пластиковых пакетов в связи с имплементацией с 10 декабря в Украине норм закона № 1489-IX "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины".

"При проведении проверок соблюдения законодательства в сфере распространения пластиковых пакетов представители службы будут проверять соответствие пластиковых пакетов требованиям закона. В случае сомнений в отношении соответствия характеристик пластиковых пакетов Госпродпотребслужба будет отбирать образцы для проведения независимой экспертизы в соответствующих лабораториях и других учреждениях", - заявили в пресс-службе ведомства.

Контроль будет осуществляться в виде плановых и внеплановых проверок, которые могут проводиться по обращению физических и должностных лиц и по поручению премьер-министра. За бесплатное распространение запрещенных пластиковых пакетов регламентированы штрафы в размере 8,5-17 тыс. грн.

С какого числа начнутся проверки и будут применяться штрафы, в Госпродпотребслужбе не уточнили.

Больше подробностей читайте в материале "Жизнь без "маечки": Какие супермаркеты сделали тонкие пакеты платными и куда теперь складывать продукты" на сайте 112ua.tv.