Госпогранслужба Украины усилила охрану границы с Беларусью
Мероприятия проводятся для предотвращения "возможных правонарушений, недопущения провокаций и возможного незаконного пересечения границы группами лиц"
Государственная пограничная служба Украины усилила охрану границы с Беларусью. Об этом информирует пресс-служба ГНСУ.
"Пограничное ведомство обеспечивает усиленную охрану государственного рубежа. Для этого привлечены все необходимые ресурсы, в том числе специальные подразделения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что государственную границу круглосуточно патрулируют наряды со служебными собаками, пограничная авиация, ведется мониторинг с постов наблюдения, а на водных участках границы применяются катера Госпогранслужбы.
"В то же время пограничники прорабатывают всю информацию, которая может влиять на состояние охраны государственной границы, и эффективно взаимодействуют с подразделениями ВСУ и другими структурами", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что мероприятия проводятся для предотвращения "возможных правонарушений, недопущения провокаций, нестандартных ситуаций и возможного незаконного пересечения границы группами лиц".
Напомним, ранее в Государственной пограничной службе Украины заявили, что в пропускных операциях на границе с Беларусью не наблюдается никаких признаков, которые бы свидетельствовали о перекрытии границы. В частности на въезд в Украину из Беларуси пропущено почти 2000 человек.