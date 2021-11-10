ГПСУ не фиксирует попыток нелегальных мигрантов попасть из Беларуси в Украину
Впрочем, там не исключают, что в будущем такие попытки будут
Государственная пограничная служба Украины пока не фиксирует попыток нелегальных мигрантов попасть из Беларуси в Украину, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает "Интерфакс-Украина".
"Сейчас мы не фиксируем попыток групп нелегальных мигрантов попасть из Беларуси в Украину", - сказал Демченко.
По его словам, Госпогранслужба учитывает ситуацию на границе Польши, Литвы, Латвии с Беларусью, большое количество нелегальных мигрантов, которые пытаются следовать из Беларуси в страны ЕС.
"Мы, конечно, не исключаем, что эти потоки могут быть перенаправлены в направлении Украины. Это все мы учитываем в нашей служебной деятельности", - пояснил Демченко.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что мигранты, которые пытаются попасть на территорию страны из Беларуси, могут пойти через Украину.