Госкосмос заявил о неготовности украинского спутника к выходу на орбиту

Украинский спутник янв 2-30 (2-1) Конструкторское бюро "Южное"

В ведомстве отметили дискредитации космической отрасли официальными лицами

Государственное космическое агентство Украины заявило, что слова министра Кабинета министров Олега Уруского о полной готовности спутника "Січ 2-1" к запуску на орбиту, не соответствуют действительности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Фейсбук.

Отмечается, что работы по созданию спутника завершены на 85%, но работы по созданию центра управления — лишь на 45%.

При этом в Госкосмосе заявили о дискредитации космической отрасли официальными лицами. "Манипуляции и некомпетентность официальных лиц по запуску спутника "Січ 2-1" дискредитирует не только первых лиц страны, но и космическую отрасль в целом. Это ставит под угрозу не только завершение работ по спутнику, но и сеет сомнения в институциональной способности органов власти выполнять возложенные на них функции, что однозначно не способствует международному имиджу Украины", – говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве добавили, что сделают все возможное со своей стороны, чтобы запуск спутника "Січ 2-1" в год 30-летия Независимости Украины состоялся.

Напомним, недавно Олег Уруский заявил о необходимости ускорения реализации проекта касательно вывода украинского спутника "Січ 2-30 (2-1)" на орбиту Земли. Он добавил, что необходимо осуществить все меры, чтобы это произошло до конца 2021 года.

Позже Олег Уруский сообщил, что Украина выбрала американскую компанию SpaceX, основателем которой является Илон Маск, для запуска спутника дистанционного зондирования Земли "Січ 2-30 (2-1)". По его словам, сейчас страна ведет технические переговоры с космической компанией.