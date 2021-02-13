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Госкосмос заявил о неготовности украинского спутника к выходу на орбиту

Украинский спутник янв 2-30 (2-1) Конструкторское бюро "Южное"

В ведомстве отметили дискредитации космической отрасли официальными лицами

Государственное космическое агентство Украины заявило, что слова министра Кабинета министров Олега Уруского о полной готовности спутника "Січ 2-1" к запуску на орбиту, не соответствуют действительности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Фейсбук.

Отмечается, что работы по созданию спутника завершены на 85%, но работы по созданию центра управления — лишь на 45%.

При этом в Госкосмосе заявили о дискредитации космической отрасли официальными лицами. "Манипуляции и некомпетентность официальных лиц по запуску спутника "Січ 2-1" дискредитирует не только первых лиц страны, но и космическую отрасль в целом. Это ставит под угрозу не только завершение работ по спутнику, но и сеет сомнения в институциональной способности органов власти выполнять возложенные на них функции, что однозначно не способствует международному имиджу Украины", – говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве добавили, что сделают все возможное со своей стороны, чтобы запуск спутника "Січ 2-1" в год 30-летия Независимости Украины состоялся.

Напомним, недавно Олег Уруский заявил о необходимости ускорения реализации проекта касательно вывода украинского спутника "Січ 2-30 (2-1)" на орбиту Земли. Он добавил, что необходимо осуществить все меры, чтобы это произошло до конца 2021 года.

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Позже Олег Уруский сообщил, что Украина выбрала американскую компанию SpaceX, основателем которой является Илон Маск, для запуска спутника дистанционного зондирования Земли "Січ 2-30 (2-1)". По его словам, сейчас страна ведет технические переговоры с космической компанией.

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