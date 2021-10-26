Госкино выделило 20 миллионов гривен на первый украинский фильм о ЛГБТ

Постер к фильму "Мой юный принц" Фото из открытых источников

Съемки фильма "Мой юный принц" начнутся в мае 2022 году, а в июле запланирована премьера на большом экране

Государственное агентство Украины по вопросам кино выбрало победителей 17-го конкурсного отбора для финансирования, среди которых полнометражная лента о ЛГБТ-отношениях между мужчинами режиссера Хачатура Василяна. Из государственного бюджета страны на съемки фильма "Мой юный принц" выделят 20 миллионов гривен, сообщает Госкино.

Как отмечается, лента будет рассказывать о 17-летнем подростке-бунтаре Поле, который ведет разгульное, экстравагантное и полную guilty plesures (рус. запретный плод) жизнь в своем имении на деньги, полученные бабушкой от продажи произведений искусства.

Парень испытывает нездоровое сексуальное влечение к собственной матери Софии, но все меняется с появлением героев Марка и его сына Антуана. Между взрослыми завязываются отношения, как и между Полем и Антуаном, что станет началом дела о двойном убийстве.

В ленте снимутся украинские актеры: Петр Нинёвский (сериал "СидорЕнко-СидОренко"), Виктория Литвиненко (сериал "Первые ласточки"), Евгений Лесничий (сериал "Новенькая"), Ксения Жданова (фильм "11 детей из Моршина"), Анастасия Пустовит (сериал "Первые ласточки") и другие.

Продюсером ЛГБТ-истории стал Алексей Гладушевский (сериал "Первые ласточки").

"Это – масштабное Арт-кино с по-настоящему шекспировским сюжетом. В фильме мы исследуем несколько важных тем: любовь, тирания, смерть, одержимость, зависимость, несвобода, изоляция. Лента будет насыщена визуальным эстетством и, что не свойственно украинскому кино, эротическими сценами", – рассказал он.

В первых постерах к "Моему юному принцу" можно узнать работу "Пьета", фрагмент росписи Сикстинской капеллы Микеланджело и сюрреалистического "Поцелуя" Магритта.

Сообщается, что производство фильма начнется в мае 2022 году, а в июле запланирована премьера на большом экране.

Новости по теме: В Украине представителям ЛГБТ-сообщества разрешили быть донорами крови

Напомним, 7 октября вышел официальный тизер приключенческого роуд-муви "Я, "Победа" і Берлин" по одноименной книге украинского музыканта Кузьмы Скрябина. Премьера комедии запланирована на весну 2022 года. Режиссером фильма выступила Ольга Ряшина, а главные роли исполнили Иван Блиндар, Владимир Гева и Мария Стопник.