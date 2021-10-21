Кривой Рог накрыло пылевой бурей: Какова ситуация в городе

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Это природное явление может представлять угрозу для населения

В городе Кривом Роге наблюдается пылевая буря, которая может представлять угрозу для населения. Об этом говорится в пресс-релизе Государственной экологической инспекции (ДЭИ) со ссылкой на главу ведомства Андрея Малеваного.

По его словам, 20 октября городская система мониторинга воздуха зафиксировала превышение норм по содержанию пыли - значения составляли от 0,2 до почти 0,4 мг/куб. м при норме 0,15 мг/куб. об.

"Такое природное явление, как пылевая буря, учащается на территории Украины, что связано с усилением изменений климата. Длительное отсутствие осадков вызывает пересушивание почвы, а сильный ветер поднимает верхний слой земли, что приводит к запыленности воздуха на большой территории. Так, 21 октября Укргидрометцентр сообщает о сильных порывах ветра до 15-20 м/с в большинстве областей Украины. В ГСЧС предупреждают о желтом уровне опасности", - констатировал глава ДЭИ.

По словам Малеваного, в Кривом Роге пылевая буря усугубляется наличием большого количества горнодобывающих предприятий и карьеров.

"В результате сильного ветра опасные соединения и мелкодисперсные частицы с территорий промышленных объектов попадают в воздух. Это представляет угрозу для здоровья людей", - подчеркнул глава ведомства.

В Госэкоинспекции рекомендуют минимизировать передвижения по городу; на улице необходимо защитить лицо тканевой повязкой или маской, по возможности надеть очки; если есть увлажнители воздуха, включить их, делать влажную уборку несколько раз в день; для людей с заболеваниями дыхательных путей важно иметь под рукой лекарства, ингаляторы.

Напомним, Украину в июле накрыло плотное пылевое облако из Сахары. Оно пришло к нам с территории Польши.