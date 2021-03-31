Госдеп США опубликовал отчет о нарушениях прав человека в Украине

Обыски у крымских татар Фото из открытых источников

Речь идет о случаях нарушений прав человека в аннексированном Крыму

Соединенные Штаты Америки опубликовали доклад о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму. Об этом говорится на сайте Государственного департамента США.

США получали большое количество сообщений о том, что представители так называемой власти Крыма пытали и оскорбляли жителей, которые выступали против аннексии. В частности, физическому насилию подвергались крымские татары и этнические украинцы.

Например, в январе силовики РФ задержали 17-летнего крымского татарина, избили его и арестовали, после чего доставили в полицейский участок, где пытали электрическим током, избивали и угрожали сексуальным насилием в течение нескольких часов.

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В докладе говорится о том, что оккупанты продемонстрировали образец использования карательного психиатрического заключения как средства давления на задержанных. В частности, таким образом осуществляли давление на крымских татар, осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир".

Как говорится в докладе, на территории оккупированного Крыма продолжают происходить произвольные аресты и задержания, которые, по мнению наблюдателей, являются средством внушения страха и наказания тех, кто выступает против оккупации. Российские силовики проводят регулярные рейды в поселениях крымских татар, сопровождающиеся задержаниями, допросами и возбуждением уголовных дел.

Отказ от призыва на военную службу в рядах армии РФ также используется как основание для произвольных арестов. С начала оккупации Крыма правозащитники зарегистрировали 8 уголовных дел против крымчан за уклонение от службы в армии РФ.

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Кроме того, задержанным часто отказывают в доступе к адвокату во время допроса. Например, двоих крымских татар допрашивали 8 часов, в течение которых отказывали их адвокатам в доступе к ним.

Все чаще обвиняемых по политически мотивированным делам переводят в Россию для судебных процессов над ними. В то же время оккупанты ограничивают возможность проведения публичных слушаний, а суды не публикуют приговоры по этим делам.

Также оккупанты мешают подсудимым получить доступ к адвокату, а силовики запугивают свидетелей, чтобы повлиять на их показания.

Российские оккупанты также ограничивают свободу выражения мнений на территории Крыма. Так, отдельные лица не могут публично критиковать российскую оккупацию, не опасаясь репрессий, поскольку оккупационная власть часто считает инакомыслие "экстремизмом" и преследует людей за это.

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Ранее сообщалось, что так называемый суд временно оккупированного Крыма приговорил к 6 годам заключения в колонии строгого режима Меджита Аблямитова, которого обвиняли в участии в "украинском нацбатальоне".