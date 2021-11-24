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Горы и кратеры: Curiosity сделал панорамный снимок Марса

Фото из открытых источников

Curiosity приземлился на Марсе девять лет назад, продолжает исследовать планету

Марсоход NASA Curiosity прислал панорамный снимок ландшафта Красной планеты. Об этом сообщает Space.com.

Роботизированный исследователь, приземлившийся на Марсе девять лет назад, продолжает исследовать планету. Недавно Curiosity отправился в сторону горы Эолида, которая образует центральную вершину кратера Гейла. Там члены команды миссии зафиксировали красоту природного марсианского ландшафта с помощью навигационных камер Curiosity.

Команда миссии "была настолько вдохновлена красотой пейзажа, что решила объединить два варианта черно-белых снимков, снятых в разное время суток, и добавила цвета, создав таким образом редкую открытку с Марса", - говорится в заявлении Лаборатории реактивного движения NASA.

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Ранее сообщалось, что марсоход NASA Perseverance добыл образец камня зеленоватого цвета.

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