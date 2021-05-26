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Горсовет Харькова хочет вернуть русскому языку статус регионального

Харьковский городской совет Харьковский городской совет

Юристы уже готовят апелляцию

Харьковский городской совет будет подавать апелляцию на решение суда о лишении русского языка статуса регионального. Об этом сообщает пресс-служба горсовета

По словам секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова, сейчас юристы уже готовят обоснованную апелляционную жалобу на решение Харьковского окружного административного суда. 

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"Мы признаем украинский язык государственным, проводим заседания исполкомов и сессии на украинском языке. Но почти 80% харьковчан говорят на русском, и их право общаться на том языке, на котором им удобно", - отметил Терехов.

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Напомним, ранее Харьковский окружной административный суд отменил решение городского совета от 20 августа 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального

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