Горсовет Харькова хочет вернуть русскому языку статус регионального
Юристы уже готовят апелляцию
Харьковский городской совет будет подавать апелляцию на решение суда о лишении русского языка статуса регионального. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
По словам секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова, сейчас юристы уже готовят обоснованную апелляционную жалобу на решение Харьковского окружного административного суда.
"Мы признаем украинский язык государственным, проводим заседания исполкомов и сессии на украинском языке. Но почти 80% харьковчан говорят на русском, и их право общаться на том языке, на котором им удобно", - отметил Терехов.
Напомним, ранее Харьковский окружной административный суд отменил решение городского совета от 20 августа 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального.