Горсовет Харькова хочет вернуть русскому языку статус регионального

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Юристы уже готовят апелляцию

Харьковский городской совет будет подавать апелляцию на решение суда о лишении русского языка статуса регионального. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

По словам секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова, сейчас юристы уже готовят обоснованную апелляционную жалобу на решение Харьковского окружного административного суда.

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"Мы признаем украинский язык государственным, проводим заседания исполкомов и сессии на украинском языке. Но почти 80% харьковчан говорят на русском, и их право общаться на том языке, на котором им удобно", - отметил Терехов.

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Напомним, ранее Харьковский окружной административный суд отменил решение городского совета от 20 августа 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального.