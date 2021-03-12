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Горнолыжный курорт "Буковель" закрывается, - ОГА

Горнолыжный курорт "Буковель" Фото из открытых источников

На теритлорії Поляницкого ОТГ будут действовать блокпосты

Региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о закрытии на карантин горнолыжного курорта "Буковель" в Ивано-Франковской области. Об этом во время пресс-конференции сообщили в Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"Было принято решение о прекращении деятельности курорта "Буковель". Это вынужденное решение и наверняка не последнее, которое будет. "Красная" зона, в которой мы находимся, развивается", - отмечает председатель Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук. 

Как отмечается, на территории Поляницкой территориальной общины будут действовать ограничения для въезда. В частности, доступ к беспрепятственному передвижению будут иметь только местные жители и работники, которые там работают.

"Будут введены дополнительные блок-посты на территории Поляницкого ОТГ", - пояснил Бойчук. 

Кроме этого, на территории курорта сейчас работают правоохранители. 

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Напомним, из-за вспышки COVID-19 в Ивано-Франковской области с 22 февраля ввели красную зону карантинных ограничений.

Таким образом в регионе запрещена работа общепита (разрешается только навынос), кинотеатров, развлекательных комплексов, спортзалов. Также нельзя проводить массовые мероприятия, а школьники 5-11 классов учатся дистанционно.

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