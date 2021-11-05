Горнолыжные курорты будут принимать только вакцинированных посетителей, – Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко Украинская правда

При этом, для канатных дорог необходимо будет иметь при себе COVID-сертификат

Украинские горнолыжные курорты этой зимой будут принимать только вакцинированных посетителей. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко "РБК-Украина".

"Мы уже прописали в уже действующем постановлении, что для вакцинированных горнолыжные курорты в Украине, не только Буковель, будут работать. И сейчас, когда продаются, заранее бронируются отели, то надо это понимать – чтобы потом не было никаких обжалований. Они будут селить в отеле только вакцинированных", – отметил он.

При этом, министр добавил, что подобная норма будет действовать и для посетителей канатных дорог.

"Как это будет работать дальше. Чтобы каждый раз не приходить на канатную дорогу и не показывать COVID-сертификат – если вы поселились в отель, там будет возможность получить соответствующий браслет, в котором будет указано, в каком отеле вы проживаете, и дальше вы можете попасть с этим браслетом на эту линию", – пояснил Ляшко.

Сейчас, по его словам, подобную практику уже ввели некоторые ТРЦ. А Минздрав работает с Ассоциацией отелей, чтобы внедрить такую практику.

Как сообщалось ранее, в Украине выздоровевшие от COVID-19 смогут генерировать цифровой сертификат восстановления.

Так, документ о выздоровлении от коронавируса будет двух видов: