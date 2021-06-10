Врач-инфекционист назвала наиболее опасный сейчас COVID-штамм

COVID-19 Фото из открытых источников

Медик отметила, что вакцины, которые сейчас существуют на рынке, полностью защищают от нового штамма

Врач-инфекционист и доктор медицинских наук Ольга Голубовская заявила, что новый штамм B.1.617.2 (Delta) сейчас наиболее опасен. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

По словам Голубовской, "высоко заразен и потенциально более смертоносный вариант SARS-CoV-2, возникший в декабре прошлого года в Индии, в настоящее время является доминирующим штаммом в Великобритании. Происходит масштабная работа для предотвращения распространения этого штамма в США".

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Она рассказала, что в целом вариант Delta зарегистрирован в 60 странах и на сегодня совершенно очевидно, что его заразность выше, чем у альфа-варианта дикого типа, пик заболеваемости регистрируется у молодых людей 12-20 лет (Фаучи).

Медик отметила, что вакцины, которые сейчас существуют на рынке, полностью защищают от нового штамма.

Вакцины Pfizer и AstraZeneca защищают от нового варианта (эффективность Pfizer - 88%, AstraZeneca - 60%), при этом одна доза Pfizer эффективна только на 33%.

Голубовская считает, что "надо быть готовым, а не внедрять непонятные законопроекты по общественному здоровью и разрушать лучшие инфекционные стационары из-за того, что кто-то прописал фантастические требования".

Также врач подчеркнула, что мир находится на пороге глобальных вызовов, связанных с инфекционными болезнями.

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Напомним, за минувшие сутки, 9 июня, в Украине от COVID-19 вакцинировали 55 573 человека, всего с начала вакцинальной кампании провели 1 545 019 прививок. За последние 20 дней сделали 500 тыс. прививок.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 10 июня в Украине зарегистрировали 2 219 824 случая COVID-19, за минувшие сутки выявили 1785 новых случаев.

Также, напомним, что в ближайшие субботу и воскресенье, 12-13 июня, в 13 областях Украины и в Киеве будут работать более 30 центров вакцинации населения.