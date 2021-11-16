Голливудский актер Шон Пенн прибыл в Украину для засекреченных съемок, - СМИ

Шон Пенн Фото из открытых источников

Уже завтра актера отвезут из Киева в Мариуполь, а затем в зону ООС

Голливудский актер и продюсер Шон Пенн впервые приехал в Украину и намерен посетить Донбасс. Об этом сообщает ТСН.

По данным СМИ, звезда планирует снимать здесь документальный фильм. В частности, он был замечен в Киеве на ул. Институтской, где брал интервью на месте расстрелов Небесной сотни.

Как отмечается, съемки ленты засекречены, а героев интервью просят сохранять конфиденциальность.

Кроме столицы, Шон Пенн посетит зоны вооруженного конфликта на востоке страны, а уже завтра актера отвезут в Мариуполь.

В свою очередь, вчера, 15 ноября, основатель группы компаний Veterano Group Леонид Остальцев в своем Instagram выставил совместную фотографию с режиссером, которую подписал: "У нас Шон Пенн. А как ваш понедельник?".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонид Остальцев (@leonid_ostaltsev)

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Ранее сообщалось, что популярные голливудские актеры Эштон Кутчер и Мила Кунис приехали в Украину, чтобы сняться в украинской комедии "Любовь и блогеры". Звездная пара была замечена возле фургона, их сопровождала охрана.