Годный о нападении на прихожанина УПЦ на Буковине: Религиозные междоусобицы - это следствие политики предыдущей власти

Сергей Годный Фото из открытых источников

Религиозные междоусобицы, которые возникают уже больше года между представителями Православной церкви Украины и Украинской православной церкви - это следствие политики предыдущей власти о вере. Такое мнение в эфире телеканала "Перший Незалежний" высказал политолог Сергей Годный, комментируя нападение сторонников ПЦУ на прихожанина УПЦ, который сегодня произошел в Черновицкой области.

"Мне лично кажется, что это (нападения на прихожан УПЦ, - ред.) уже не более года, это гораздо больше времени происходит в Украине. И в Украине есть 161 статья - это нарушение равноправия по религиозному признаку. Думаю, что это следствие вот той доктрины, которую предшественник нашего президента воплощал в Украине - о вере, украинской церкви. Но даже несмотря на то, что оно не сработало для него, он проиграл выборы, горячие головы продолжают в такой способ совершать хулиганские действия, направленные на разжигание (межрелигиозной вражды, - ред.)", - отметил он.

При этом эксперт выразил удивление, что ранее, наказывая нападения на прихожан УПЦ, Фемида в Черновцах ограничилась исключительно штрафами.

"Если мы будем идти по 161 статье. Действия совершенные группой лиц по предварительному сговору или присутствию должностного лица могут быть квалифицированы по ч. 3, а это - от 3 до 8 лет. И, я думаю, если бы наша власть хотела, чтобы именно на религиозной основе эти вопросы были остановлены в Украине, тем более, что мы говорим о 30-летии украинской независимости, мы говорим о государстве, которое уже сформировалось, хотя мы понимаем, что об этом всем можно говорить с некоторой натяжкой и в кавычках, власть должна была показать действительно свою силу на данном этапе. По крайней мере, на региональном уровне сделать практику по 161 статье и чтобы кто-то получил действительно реальный срок от 3 до 8 лет. Таких бы горячих голов было бы меньше", - пояснил он.

Сергей Годный добавил: "Теперь я предполагаю, что этот инцидент не будет оставлен без внимания со стороны людей, которые считают себя верующими, и вижу, что может быть так, что такой способ найдет общество и самостоятельно будет решать этот вопрос".

Напомним, утром 13 марта шестеро сторонников "ПЦУ" жестоко избили 63-летнего прихожанина Свято-Михайловского храма в селе Задубровка Черновицкой области Василия Хащиюка. Нападение произошло, когда мужчина возвращался домой с дежурства в церкви.

Заметим, религиозная община более 680 дней круглосуточно молится и защищает свой храм.

Ранее некоторые из нападавших на церковь уже "отличились” при попытке захвата храма 4 мая 2020 года, но так и не были привлечены к ответственности.