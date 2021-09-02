Global Teacher Prize Ukraine: Названы 10 лучших учителей страны

Global Teacher Prize - мировая ежегодная "Нобелевская премия" для учителей, учрежденная арабским предпринимателем и филантропом Санни Варки в 2014 году

"Престижная образовательная национальная премия Global Teacher Prize Ukraine, которую с 2017 года организует общественный союз "Освитория", объявила десятку лучших учителей страны. В список попали педагоги из разных городов и областей Украины", - сообщили в МОН.

Согласно обнародованным результаты нынешнего мероприятия, лучшими учителями страны стали:

учитель английского языка Оксана Ерохина (Херсон);

учитель биологии, гражданского образования, немецкого языка и художественной культуры Анна Бут (Мелитополь);

учитель физики Павел Виктор (Одесса);

учитель английского языка Валентина Гатальская (Киев);

учитель химии Глеб Репич (Киев);

учитель украинского языка и литературы Юлия Должанская (Харьков);

учитель биологии, естествознания, химии и "Я в мире" Богдан Завидовский (Днепр);

учитель зарубежной литературы, украинского языка и литературы Лидия Насонова (Харьков);

учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков (Киев);

учитель начальных классов Оксана Хомич (Киев).

В частности лучшего педагога страны Global Teacher Prize Ukraine торжественно объявит в Международный день учителя, 2 октября.

Кроме того, также выберут лучших учителей гражданского образования, химии, физкультуры, отметят учителя-новатора и учителя-ровесника Независимости.

В номинации "Выбор сердцем" — педагога, который работает в больнице или обучает детей с особыми образовательными потребностями, и учителя-волонтера, который работает в школе на линии разграничения на востоке Украины.

Подчеркивается, что в этом году впервые наградят учителя прифронтовой зоны в специальной номинации.

"Победитель получит 250 000 гривен, поездку на Global Education and Skills Forum, а также профессиональное развитие и поддержку реализации собственных образовательных проектов ГО "Освитория", - отметили в МОН.

Как известно, Global Teacher Prize — мировая ежегодная "Нобелевская премия" для учителей, основанная арабским предпринимателем и филантропом Санни Варька в 2014 году.

В Украине нынешнее мероприятие стартовало 25 марта.

Напомним, ранее мы писали, что Министерство цифровой трансформации в Украине совместно с компанией Support.ua запускает бесплатную компьютерную помощь для учителей. Также педагоги могут получить консультацию от сервиса "Дія".