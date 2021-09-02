Global Teacher Prize Ukraine: Названы 10 лучших учителей страны
Global Teacher Prize - мировая ежегодная "Нобелевская премия" для учителей, учрежденная арабским предпринимателем и филантропом Санни Варки в 2014 году
"Престижная образовательная национальная премия Global Teacher Prize Ukraine, которую с 2017 года организует общественный союз "Освитория", объявила десятку лучших учителей страны. В список попали педагоги из разных городов и областей Украины", - сообщили в МОН.
Согласно обнародованным результаты нынешнего мероприятия, лучшими учителями страны стали:
- учитель английского языка Оксана Ерохина (Херсон);
- учитель биологии, гражданского образования, немецкого языка и художественной культуры Анна Бут (Мелитополь);
- учитель физики Павел Виктор (Одесса);
- учитель английского языка Валентина Гатальская (Киев);
- учитель химии Глеб Репич (Киев);
- учитель украинского языка и литературы Юлия Должанская (Харьков);
- учитель биологии, естествознания, химии и "Я в мире" Богдан Завидовский (Днепр);
- учитель зарубежной литературы, украинского языка и литературы Лидия Насонова (Харьков);
- учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков (Киев);
- учитель начальных классов Оксана Хомич (Киев).
В частности лучшего педагога страны Global Teacher Prize Ukraine торжественно объявит в Международный день учителя, 2 октября.
Кроме того, также выберут лучших учителей гражданского образования, химии, физкультуры, отметят учителя-новатора и учителя-ровесника Независимости.
В номинации "Выбор сердцем" — педагога, который работает в больнице или обучает детей с особыми образовательными потребностями, и учителя-волонтера, который работает в школе на линии разграничения на востоке Украины.
Подчеркивается, что в этом году впервые наградят учителя прифронтовой зоны в специальной номинации.
"Победитель получит 250 000 гривен, поездку на Global Education and Skills Forum, а также профессиональное развитие и поддержку реализации собственных образовательных проектов ГО "Освитория", - отметили в МОН.
Как известно, Global Teacher Prize — мировая ежегодная "Нобелевская премия" для учителей, основанная арабским предпринимателем и филантропом Санни Варька в 2014 году.
В Украине нынешнее мероприятие стартовало 25 марта.
Напомним, ранее мы писали, что Министерство цифровой трансформации в Украине совместно с компанией Support.ua запускает бесплатную компьютерную помощь для учителей. Также педагоги могут получить консультацию от сервиса "Дія".