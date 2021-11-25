Главой Интерпола избрали генерала из ОАЭ, обвиняемого в пытках

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Его избрали главой ведомства на 4 года, сменив на этом посту Ким Чон Яна из Южной Кореи

Новым президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпола) избран генеральный инспектор Министерства внутренних дел ОАЭ, генерал-майор Ахмед Нассер Аль-Раисе. Об этом сообщает Интерпол в Twitter.

"Ахмед Нассер Аль-Раисе из Объединенных Арабских Эмиратов был избран на пост президента (4-летний срок)", - говорится в сообщении.

По данным издания The Daily Mail Аль-Раисе причастен к пыткам британского ученого Мэттью Хеджеса, задержанного в ОАЭ в 2018 году по ложному обвинению в шпионаже. Во время ареста его удерживали в кандалах, лишали сна и заставляли принимать различные лекарства.

Позже ученый подал против четырех чиновников ОАЭ, включая Аль-Раисе, судебный иск о возмещении ущерба в размере 350 тысяч фунтов стерлингов (более 460 тысяч долларов).

Ранее сообщалось, что экс-депутата, совладельца горнорудной компании Ferrexpo и группы "Финансы и Кредит" Константина Жеваго Интерпол объявил в международный розыск.