В Минздраве объяснили, почему украинцам следует как можно быстрее вакцинироваться от COVID-19

Игорь Кузин РБК-Украина

К осени у вакцинированных должен сформироваться иммунитет

Украинцам стоит вакцинироваться против коронавируса теми вакцинами, которые есть в наличии, и как можно быстрее, чтобы к началу эпидемического сезона у человека успел сформироваться адекватный иммунитет. Об этом в интервью ТСН.uа заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Я бы советовал вакцинироваться сейчас. Мы входим в осенний период. Он является сложным.

Мы будем сталкиваться с обычными ОРВИ, гриппом, парагриппом и другими вирусами, а также с коронавирусной болезнью. Поэтому советую вакцинироваться сейчас, чтобы у каждого человека был максимум времени на формирование адекватного собственного иммунитета. И вакцинироваться той вакциной, которая доступна сейчас", - сказал Кузин.

Он добавил, что в зависимости от того, к какой группе риска принадлежит человек, ему доступна та или иная вакцина.

Также Кузин отметил, что ближе к осени в Украине будет расширен их перечень.

"Но до сих пор риск инфицироваться намного страшнее, чем время ожидания лучшей, по мнению пациента, вакцины.

Если это принципиальная позиция, лучше обратиться к своему семейному врачу или к экспертам за разъяснением о разнице между этими вакцинами.

Как по мне, они все эффективны, безопасны и показывают научно доказанную эффективность", - сказал Кузин.

Главный государственный санитарный врач напомнил, что на сегодня в Украине вакцинация от COVID-19 проводится на нескольких платформах - мобильными бригадами, в пунктах прививок, в центрах прививок в крупных городах.

Также он добавил, что недавно началась вакцинация организованных коллективов, которую будут осуществлять мобильные бригады.

Сейчас, по словам госсанврача, соответствующих обращений о вакцинации уже 350.

Напомним, ранее мы писали, что в Министерстве здравоохранения рассматривают вариант, когда процесс вакцинации от коронавируса COVID-19 будет состоять не из двух, а из трех доз. Сейчас есть две стратегии повторной вакцинации. Первая предполагает введение третьей, бустерной, дозы через шесть месяцев после основной. Вторая - это ревакцинация, то есть повторная вакцинация, через год.