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Главные герои "Властелина колец" и "Гарри Поттера" появились на одной обложке

Элайджа Вуд и Дэниел Рэдклифф на эксклюзивной обложке Empire Magazin

 Instagram / Empire Magazin

Дэниел Рэдклифф и Элайджа Вуд снялись для обложки журнала Еmpire в честь 20-летия фильмов

Два главных героя фантастических франшиз "Гарри Поттер" и "Властелин колец" появились на обложке британского издания Empire. Журнал снял Дэниела Рэдклиффа и Элайджу Вуда в честь 20-й годовщины выхода культовых фильмов, на которых выросло целое поколение. Фото обложки уже опубликовали в Instagram издания.

"20 лет магии. В большом эксклюзиве Элайджа Вуд и Дэниел Рэдклифф впервые объединились для грандиозного празднования юбилея "Властелина колец" и "Гарри Поттера", - говорится в публикации.

 
 
 
 
 
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Публикация от Empire Magazine (@empiremagazine)

В интервью журналу "Фродо" и "Гарри" вспомнили истории со съемок картин о магии и обсудили свою работу над персонажами.

Как известно, знаменитые франшизы вышли на большие экраны уже в далеком 2001 году.

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Ранее сообщалось, что стриминговая платформа HBO Max планирует снимать сериал о вселенной Гарри Поттера и уже ищут авторов и сценаристов. Сейчас проект находится на очень ранней стадии, но руководство платформы вместе с представителями WarnerMedia неоднократно общались и изучали идеи, которые могли бы лечь в основу нового сериала.

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