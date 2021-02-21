Главнокомандующий ВСУ Хомчак назвал причину обострения на Донбассе

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак из открытых источников

В течение последнего времени участились обстрелы позиции Объединенных сил и гражданских объектов

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что обострение в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе может быть связано с решениями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях по поводу якобы "финансирование терроризма". Об этом сообщает пресс-служба ЗСУ.

Хомчак подчеркнул, что в течение последнего времени чаще фиксируются провокации на отдельных участках фронта.

По его словам, обстрелы со стороны противника позиций Объединенных сил, а также мирных населенных пунктов наблюдаются, накануне заседаний Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, главнокомандующий добавил, что обстрелы участились после заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно принятия санкций.

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Напомним, за прошедшие сутки, 20 февраля, на Донбассе незаконные вооруженные формирования осуществили семь нарушений режима прекращения огня, применив артиллерию и снайперское оружие.

Кроме того, накануне противник открыл огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, под вражеский обстрел попали дома мирного населения.