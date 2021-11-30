Глава ВОЗ призывает не паниковать из-за штамма "Омикрона"

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус Фото из открытых источников

Большинство ограничений, которые вводят страны, не являются необходимыми

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что некоторые страны из-за нового штамма коронавируса Омикрон вводят слишком серьезные ограничения, которые не являются необходимыми. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Гебреисуса.

"Я прекрасно понимаю желание всех стран защитить своих граждан от нового штамма, который мы пока не полностью исследовали. Но я так же обеспокоен из-за того, что некоторые страны вводят слишком резкие и серьезные меры, эффективность которых не доказана, и которые только усугубляют несправедливость", - заявил глава ВОЗ.

Также Гебреисус отметил, что нужно провести основательное исследование нового штамма. Он добавил, что пока еще не было ни одного смертельного случая, связанного с "Омикроном". Кроме этого, он осудил решение некоторых стран закрыть границы для въезда из Ботсваны и ЮАР, подчеркнув, что это слишком поспешное решение.

Напомним, ранее британские ученые обнаружили новый вариант COVID-19, еще более опасный, чем предыдущие, и устойчивый к вакцинам.

Кроме того, в европейские страны, которые останавливают авиасообщение или запрещают въезд из стран юга Африки из-за обнаруженного варианта коронавируса с многочисленными мутациями, добавились Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Хорватия.

Позже, в Израиле утвердили новые карантинные ограничения для предотвращения распространения нового "Омикрон"-штамма коронавируса и закрыли свои границы на две недели. Известно, что Министерство здравоохранения Израиля уже подтвердило один случай варианта Omicron COVID-19 и сообщило о семи подозрениях нового штамма.