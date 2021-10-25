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Глава ВОЗ назвал три условия для преодоления пандемии коронавируса

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус

 flickr.com

В частности, это произойдет, когда поставка вакцин от COVID-19 по механизму COVAX будет приоритетом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, когда человечество сможет преодолеть пандемию коронавируса. Во время выступления на открытии Всемирной конференции здравоохранения в Берлине он назвал три главных условия. Об этом сообщается на Twitter-страницыи главы ВОЗ.

По словам Гебреисуса, преодолеть пандемию коронавируса в мире удастся лишь тогда, когда:

  • поставка вакцин от COVID-19 по механизму COVAX будет приоритетом;
  • страны "Большой двадцатки" выполнят обязательства по распределению вакцин;
  • разработчики поделятся технологиями и лицензиями, а право интеллектуальной собственности отменят.

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Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что пандемия коронавируса будет продолжаться пока не останется ни одного человека, который не получил прививки.

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