Глава соросовского фонда "Возрождения" призвал СНБО ввести санкции против Судебной системы Украины за приговор Стерненко

Глава Международного фонда "Возрождения" Александр Сушко призвал Совет национальной безопасности и обороны ввести санкции против Cудебной системы Украины за приговор радикалу Сергею Стерненко. Напомним, Приморский райсуд Одессы осудил на семь лет радикала Сергея Стерненко, признав его виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича в 2015 году. Кроме того, суд постановил конфисковать половину имущества радикала.

Решение суда вызвало неоднозначную реакцию у общества. Так, глава фонда "Возрождение" Александр Сушко в соцсетях задался вопросом, можно ли СНБО ввести санкции на судебную систему или ее отдельные институции "из-за определенных угроз национальной безопасности".

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Его сообщение прокомментировал телеграм-канал "Соросята".

"Глава соросовского фонда "Возрождение" Александр Сушко отреагировал на приговор Сергею Стерненко. Намекает на возможность введения санкций СНБО суду, который вынес приговор. В нашей стране возможно все", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня состоялся суд над активистом Сергеем Стерненко. Его признали виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича и присудили 7 лет лишения свободы. После этого на Стерненко надели наручники и должны были вывезти с территории суда. Сам активист себя виновным по указанному делу не считает и обещает обжаловать решение.