Глава Нацбанка заболел COVID-19
Сейчас чиновник чувствует себя нормально
У главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Хочу сообщить, что я заболел COVID, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, сохраняю оптимизм", - рассказал Шевченко.
Также руководитель НБУ отметил, что надеется на скорейшее выздоровление и возвращение в offline жизни.
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Напомним, по состоянию на утро 10 марта в Украине подтверждено 1 416 438 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 6377 человек.