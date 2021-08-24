Глава МИД Франции прибыл с визитом на День Независимости Украины

В 13:30 украинский коллега Кулеба и Ле Дриан проведут совместную пресс-конференция

На День независимости Украины в нашу страну с визитом прибыл министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Об этом сообщает сайт МИД Украины .

Отмечается, что Ле Дриан прибыл по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут развитие политического диалога Украины и Франции, поддержка европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, укрепления взаимодействия в рамках международных организаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ле Дриан также принимает участие в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

В частности в 13:30 украинский коллега Кулеба и Ле Дриан проведут совместную пресс-конференцию.

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Напомним, ранее Посол Европейского Союза Матти Маасикас поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости на украинском языке. Он отметил, что наша страна преодолевала многочисленные препятствия, а незаконная аннексия Крыма Россией и агрессия под предводительством России на востоке до сих пор остаются чрезвычайным вызовом.