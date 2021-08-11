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Глава Киевской полиции Крищенко официально ушел в отставку

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко МВД Украины

Он не сообщил, что послужило причиной его решения

Глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко официально подал в отставку. Он подтвердил слухи об увольнении, на своей странице в Facebook.

По его словам, рапорт об отставке удовлетворили накануне, 10 августа.

"Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили. Более чем пять с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева... Гордился и всегда буду гордиться нашей совместной работой. Честь имею!",- написал Крищенко.

В то же время, он не сообщил, что послужило причиной его решения.

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Напомним, в середине июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, которую он занимал более 7 лет.

Впоследствии Кабинет министров Украины уволил первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, который был заместителем Авакова более семи лет.

Кроме того, 4 августа Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел.

А 5 августа в СМИ появилась информация, что начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киев Андрей Крищенко написал рапорт на увольнение.

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