Гитариста легендарной рок-группы Cinderella нашли мертвым

Музыканта нашла мертвым в квартире в Нэшвилле его первая жена

"Мне только что позвонили... Джефф ЛаБар, мой отец, мой герой, мой идол, умер. Сейчас у меня нет слов. Я люблю тебя, папа!" - написал мужчина.

По информации TMZ родственники и друзья Джеффа не могли связаться с ним последние несколько дней. 14 июля музыканта нашла мертвым в квартире в Нэшвилле (США) его первая жена.

ЛаБару было 58 лет, причины смерти пока не называются.

Справка:

Американская группа из Филадельфии была создана в 1983 году. Джефф ЛаБар присоединился к ним в 1985-м. Сначала они играли в клубах Пенсильвании. Как-то на выступлении группы в одном из клубов ребят приметил Джон Бон Джови, который и порекомендовал их крупной звукозаписывающей компании.

Первый альбом группы, известной своим глэм-стилем, Cinderella Night Songs вышел в 1986. Он за шесть недель стал "золотым", а чуть позже благодаря синглам "Nobody's Fool" і "Somebody Save Me" - "платиновым".

Еще один хит группы "Don't Know What You Got" (Till It's Gone) с альбома 1988 года "Long Cold Winter" попал в десятку чарта Billboard 200.

Cinderella не выпускали новых альбомов с момента релиза Still Climbing в 1994 году, однако в 2010 году группа снова начала давать концерты. Последние пару лет коллектив не был активен, а фронтмен команды Том Кифер занимался сольной карьерой.

В интервью в 2016 году ЛаБар признавался, что перерыв в творчестве Cinderella связан в том числе с его проблемами с алкоголем, которые вызвали разлад в коллективе.