Гильдия киноактеров США назвала победителей ежегодной премии

Премия SAGA Фото из открытых источников

В номинации "Лучший актерский состав" победу одержала лента "Суд над чикагской семеркой"

Гильдия киноактеров США объявила победителей 27-й ежегодной американской премии Screen Actors Guild Awards (SAGA), присуждаемой за кинофильмы и телевизионные сериалы. Об этом говорится на сайте премии.

Как отмечается, первенство за лучший актерский состав в игровом фильме получила картина американского режиссера Аарона Соркина "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7).

При этом добавляется, что в номинации "Лучшая женская роль" победила обладательница премий "Эмми", "Тони" и "Оскар" Виола Дэвис за роль в фильме "Ма Рейни: Мать блюза", а лучшим исполнителем мужской роли был посмертно признан Чедвик Боузман за работу в этой же ленте.

Кроме этого , южнокорейская актриса Юн Йо Джон ("Минари") получила приз за лучшую женскую роль второго плана получила, а за лучшую мужскую роль – Дэниел Калуя ("Иуда и черный Мессия").

Лучшим актерским составом в драматическом сериале в этом году стали актеры сериала "Корона", а комедийного – "Шиттс Крик".

Победителями в других номинациях стали:

лучшая актриса в драматическом сериале - Джиллиан Андерсон ("Корона”);

лучший актер в драматическом сериале - Джейсон Бейтман ("Озарк");

лучшая актриса в комедийном сериале - Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик");

лучший актер в комедийном сериале - Джейсон Судейкис ("Тед Лассо");

лучшая актриса в телефильме или мини-сериал - Аня Тейлор-Джой ("Ферзевый гамбит");

лучший актер в телефильме или мини-сериал – Марк Руффало ("Я знаю, что это правда");

лучшая команда каскадеров в художественном фильме - "Чудо-женщина 1984";

лучшая команда каскадеров в сериале - "Мандалорец"

Напомним, ранее Международная Букеровская премия-2021 огласила длинный список номинантов на получение награды. Результаты будут известны уже 2 июня.