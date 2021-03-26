Гибель военных под Шумами: Украина просит ОБСЕ собрать подгруппу по безопасности

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Сейчас ожидается ответ от российской стороны

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе решила обратиться к ОБСЕ с просьбой провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности из-за гибели военных вблизи Шумов. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Мы обратились к ОБСЕ для того, чтобы провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности в рамках ТКГ. Оно запланировано на завтра. Мы имеем предварительное согласие ОБСЕ, ждем ответ российской стороны. Соответствующие ноты направлены в ОБСЕ, это не мой уже уровень, но президент и руководитель Офиса проводят интенсивные консультации с руководством стран "нормандского формата" относительно грубого нарушения огня, в результате которого погибло столько наших военнослужащих и были ранены. Это результаты в настоящее время", - отметил он.

Напомним, что сегодня на Донбассе из-за обстрела незаконных вооруженных формирований в районе поселка Шумы погибло четверо украинских военнослужащих. НВФ открыли огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.