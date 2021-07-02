ГИА в форме ВНО: В 2022 году выпускники будут сдавать тестирование по 4 предметам

ВНО Фото из открытых источников

Ученики 11 класса должны сдать тест украинского языка, математики, истории Украины или иностранного языка и еще по одному предмету на выбор

В 2022 году выпускники школ должны пройти обязательную государственную итоговую аттестацию (ГИА) по 4 предметам. Они будут сдавать ее в форме внешнего независимого оценивания (ВНО). О такой системе рассказал директор Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко в интервью ZN.ua.

В частности, ученики 11 класса должны сдать ГИА в форме ВНО украинского языка, математики, истории Украины или иностранного языка и еще по одному предмету на выбор.

"Уже есть приказ о ВНО-2022, и все наши плановые показатели мы будем закладывать исходя из того, что ВНО происходит в соответствии с нормативно-правовыми актами.

Это будет обязательная ГИА в форме ВНО по четырем предметам: украинский язык, математика, история Украины или иностранный язык, а также пятый предмет на выбор", – рассказал Бойко.

В этом приказе также говорится о том, что абитуриенты могут составить за счет государственного бюджета не более, чем 5 тестов по учебным предметам.

Подчеркивается, что прохождение ВНО по дополнительным предметам нужно оплатить за свой счет.

Напомним, ранее в Министерстве образования и науки обнародовали видеоразъяснение вступительной кампании 2021 и дополнительные вступительные баллы на ряд специальностей. В этом году ограничения не будут касаться поступающих с конкурсным баллом выше 175.