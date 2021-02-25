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Германия проверила украинские образцы на новые штаммы коронавирус

Исследования проводились в немецкой клинике " Шарите"

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о результатах проверки украинских образцов на наличие новых штаммов коронавирус, которую делала лаборатория в немецкой клинике "Шарите". Об этом говорится в видео, опубликованном министром на странице в Facebook.

Результаты проверки 48 украинских образцов показали, что в Украине пока не найдено новых штаммов коронавирус.

"Относительно коронавирус нового штамма могу сказать, что мы получили результаты образцов из клиники "Шарите". Мы отправили 48 образцов. У нас нет" британского" штамма, по крайней мере, и также штаммов других", - заявил Степанов.

Глава Минздрава добавил, что Украина будет постоянно проверять образцы в немецкой клинике.

"Сейчас снова отправляем. Это будет постоянный процесс, чтобы определить (новые штаммы коронавирус - ред.)", - рассказал министр.

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Ранее сообщалось, что в Японии обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции, отличный от тех, что начали распространяться из Великобритании, Бразилии и ЮАР.

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