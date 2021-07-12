Германия пообещала передать Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса

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Какую вакцину и когда ее получит Украина - пока неизвестно

Украина получит от Германии 1,5 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, которую транслировал Офис президента.

"Мы в дружественных отношениях с Украиной, и хотим вместе преодолеть вызовы. И я рада, что и в борьбе с пандемией COVID можем сегодня обещать Украине, что 1,5 млн доз вакцины будут переданы Украине. Это очень важный шаг", - сказала она.

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Ранее сообщалось, что в течение июля Министерство здравоохранения рассчитывает получить еще семь миллионов доз вакцины от коронавируса COVID-19.