Правительство страны одобрило передачу третьим странам 100 млн доз вакцин от разных производителей, который должны в основном распределяться через COVAX

Германия передала Украине 1,5 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca . Также партии вакцины были переданы и другим странам. Об этом сообщает DW .

Отмечается, что Германия предоставила разным странам 7,6 млн доз антикоронавирусной вакцины AstraZeneca.

Больше всего получил Вьетнам - 2,6 млн доз, затем идут Украина (1,5 млн), Египет, Гана (каждая - по 1,2 млн) и Намибия (0,2 млн).

Еще 350 тысяч доз должны быть отправлены в Таиланд.

Кроме этого, еще 10 млн доз переданы в международную программу равного доступа к лекарственным препаратам COVAX.

Отмечается, что с октября Германия будет передавать в COVAX вакцины от производителя Johnson & Johnson.

В целом правительство Германии одобрило передачу третьим странам 100 млн доз вакцин от разных производителей, который имеют в основном распределяться через COVAX.

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Напомним, ранее Министерство здравоохранения Таиланда позволило смешивать вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Sinovac. В Таиланде говорят, что смешивание этих вакцин является безопасным и повышает иммунитет к коронавирус.