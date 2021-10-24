Германия передала Украине 1,5 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca
Правительство страны одобрило передачу третьим странам 100 млн доз вакцин от разных производителей, который должны в основном распределяться через COVAX
Германия передала Украине 1,5 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca. Также партии вакцины были переданы и другим странам. Об этом сообщает DW.
Отмечается, что Германия предоставила разным странам 7,6 млн доз антикоронавирусной вакцины AstraZeneca.
Больше всего получил Вьетнам - 2,6 млн доз, затем идут Украина (1,5 млн), Египет, Гана (каждая - по 1,2 млн) и Намибия (0,2 млн).
Еще 350 тысяч доз должны быть отправлены в Таиланд.
Кроме этого, еще 10 млн доз переданы в международную программу равного доступа к лекарственным препаратам COVAX.
Отмечается, что с октября Германия будет передавать в COVAX вакцины от производителя Johnson & Johnson.
В целом правительство Германии одобрило передачу третьим странам 100 млн доз вакцин от разных производителей, который имеют в основном распределяться через COVAX.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения Таиланда позволило смешивать вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Sinovac. В Таиланде говорят, что смешивание этих вакцин является безопасным и повышает иммунитет к коронавирус.