Германия открыла границы для вакцинированных туристов из Украины

Границы открыты с 25 июня

Правительство Германии с 25 июня разрешило въезд вакцинированным украинцам с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью. Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

"С 25 июня 2021 года въезд из Украины в Германию для лиц, полностью вакцинированных от SARS-CoV-2 вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), будет снова возможным. Полностью вакцинированные лица смогут вновь въезжать в Германию с целью посещения друзей, знакомых и родственников, а также с туристической целью. Безвизовый въезд для граждан Украины с биометрическими паспортами будет снова возможным", - говорится в сообщении.

Как отмечается, полная вакцинация должна быть завершена не позднее чем за 14 дней до даты въезда в страну. Право въезда в Германию будут иметь те лица, которые получили прививки одной из вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам, то есть: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

В частности, на границе необходимо будет предоставить цифровой COVID-сертификат европейского образца или аналог подтверждения вакцинации в цифровой или в бумажной форме, выданный на немецком, английском, французском, итальянском или испанском языках.

Этот документ должен содержать следующую информацию:

персональные данные вакцинированного лица (фамилия, имя и дата рождения);

дата вакцинации, количество вакцин;

название вакцины;

название заболевания, от которого была сделана прививка;

информация, которая бы указывала на ответственное за проведение вакцинации или выдачу сертификата лицо или организацию, например официальный символ или название лица/организации.

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Ранее сообщалось, что полностью вакцинированные от коронавируса иностранцы могут въезжать в Египет без ПЦР-тестов. На границе они должны будут предоставить сертификат о прохождении вакцинации.