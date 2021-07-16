Германия откроет границы для граждан Украины: Названа дата

Сейчас в списке стран, имеющих право на въезд, 26 государств

Отмечается, что разрешение на "неограниченный въезд вступает в силу с 18 июля.

С тех пор жители Украины смогут въезжать в Германию с туристической или иной целью, не предоставляя к тому же подтверждения о полной прививке или другие документы, подтверждающие отсутствие инфицирования, а также отрицательного теста.

Отмечается, что правило касается всех, кто живет в Украине более 6 месяцев.

Сейчас в списке третьих стран, резиденты которых имеют право беспрепятственно посещать Германию, 26 государств.

Подчеркивается, что попасть в ФРГ можно только самолетом или по морю, но не автомобилем.

"Германия ввела и обновила свои ограничения на въезд на основе рекомендации Совета Европейского Союза", - добавили в МВД.

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Напомним, ранее правительство Хорватии решило смягчить правила въезда на территорию страны для граждан Украины - теперь нам не придется доказывать или обосновывать свои причины поездки в страну.