Герман: Первые собранные средства Фонд защиты свободы слова отдаст матери убитого журналиста Олеся Бузины

Фото из открытых источников

Первые собранные средства Благотворительный фонд защиты свободы слова отдаст матери убитого журналиста Олеся Бузины. Об этом во время пресс-конференции по случаю создания организации, которую транслировал телеканал "Перший Незалежний", сообщила украинский политик, журналист и писательница, народный депутат Украины V, VI и VII созывов, экс-глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Анна Герман в ответ на вопрос журналиста телеканала ZIK Андрея Лаща.

"Мы посоветовались вместе на нашем первом заседании и решили, что первые собранные средства передадим матери журналиста Олеся Бузины для того, чтобы поддержать ее, в ее борьбе за справедливость для того, чтобы виновные в смерти ее сына были наказаны. Ей очень нужна такая поддержка, потому что адвокаты, эти судебные процессы требуют не только колоссальных нервов, усилий ее материнского сердца, но и больших средств", - отметила она.

При этом Герман добавила, что в будущем Фонд будет открыт для поддержки всех журналистов, независимо от того, в каких медиа они работают, а также поддержки их детей и родителей.

"Каждый журналист в Украине, который будет чувствовать себя ущемленным в своих правах, в своих возможностях выполнять свои профессиональные обязанности может обратиться в Фонд и наблюдательный совет вместе с директором Фонда будут принимать решение о денежной помощи или любой другой поддержке, за которой обратится журналист. Более того, мы в силу возможностей, если нам удастся, с Божьей помощью, будем реализовать все те планы, которые мы сейчас имеем, будем помогать и детям тех журналистов, которые потеряли работу или пострадали во время работы, и будут программы по обучение таких детей, возможности дать им путевку в жизнь, оплатить обучение в каком-то престижном вузе, и тому подобное. Мы будем заботиться и о родителях тех, кто погиб. Я никогда не забуду историю с мамой Гонгадзе, многие люди пришли к власти на имени Гии Гонгадзе, смерти Гии Гонгадзе, но когда он умер, его мама жила в страшной нужде, она даже телевизора не имела, и никто из тех, кто пришел ко власти на крови Гии, не помог ей. Мы обратились к одному из людей тогда мощных в Украине и он купил ей квартиру", - уточнила Герман.

Напомним, для защиты журналистов и предотвращения давления на СМИ в Украине создан Благотворительный фонд защиты свободы слова. Инициатором выступила народный депутат Украины V, VI и VII созывов, экс-глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Анна Герман. Она же возглавила наблюдательный совет Фонда.

Все желающие поддержать инициативу создания благотворительного фонда могут перечислить средства по реквизитам:

Благотворительная организация "Благотворительный фонд защиты свободы слова"

Код ЕГРПОУ 44345952

Реквизиты в Аккордбанке

П / р UA323806340000026002192902001

В ПУАО "КБ "Аккордбанк"

Код банка получателя 380634

Реквизиты в Приватбанке

п / р UA303052990000026005030121292 - в гривне

UA283052990000026009000125785 - в долларах США

UA293052990000026004000120990 - в Евро

в АО КБ "ПРИВАТБАНК"

Код банка получателя 305299

Назначение платежа: Благотворительная помощь в пользу БО "БФ защиты свободы слова".